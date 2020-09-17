ФОТО И ВИДЕО ⟩ Толстый рыжий кот спит весь день, и прославился благодаря своему усталому виду

Кошки проводят больше половины своей жизни во сне, и это действительно впечатляет, как они могут это делать. Познакомьтесь с новым интернет-кумиром: Толстым Сяном из Тайваня. Это рыжий полосатый манчкин (особая кошачья порода с короткими лапами), который недавно обрел славу своим почти постоянным состоянием сна, причем в тех очаровательных позах, которые могут принимать только кошки, делится портал Mixnews.lv.
Толстый Сян был уличным котом, пока его не взяла к себе Джесси, дантист из Тайваня.
Толстый Сян спит по 16-20 часов в сутки, но ветеринар считает, что это его защитная реакция на те стрессы, что он перенес на улице.
Когда Сян бодрствует, он откликается на имя, и топает на своих коротких ножках к хозяйке.
Но когда он спит, ему можно даже подрезать коготочки – он не просыпается!
Он получил прозвище «спящий инфлюенсер», из-за того, что у него 29 000 подписчиков на Facebook.
Обязательно долистайте нашу подборку фотографий до конца, и вы увидите очаровательное видео спящего храпящего Сяна!
И да, во сне Толстый Сян очаровательно похрапывает, в чем вы можете лично убедиться: