Чт, 17.09.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Толстый рыжий кот спит весь день, и прославился благодаря своему усталому виду

Упитанный кот. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Кошки проводят больше половины своей жизни во сне, и это действительно впечатляет, как они могут это делать. Познакомьтесь с новым интернет-кумиром: Толстым Сяном из Тайваня. Это рыжий полосатый манчкин (особая кошачья порода с короткими лапами), который недавно обрел славу своим почти постоянным состоянием сна, причем в тех очаровательных позах, которые могут принимать только кошки, делится портал Mixnews.lv.

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Толстый Сян был уличным котом, пока его не взяла к себе Джесси, дантист из Тайваня.

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Толстый Сян спит по 16-20 часов в сутки, но ветеринар считает, что это его защитная реакция на те стрессы, что он перенес на улице.

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Когда Сян бодрствует, он откликается на имя, и топает на своих коротких ножках к хозяйке.

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Но когда он спит, ему можно даже подрезать коготочки – он не просыпается!

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Он получил прозвище «спящий инфлюенсер», из-за того, что у него 29 000 подписчиков на Facebook.

Обязательно долистайте нашу подборку фотографий до конца, и вы увидите очаровательное видео спящего храпящего Сяна!

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Кот Сян

ФОТО: скриншот

Кот Сян

ФОТО: скриншот

И да, во сне Толстый Сян очаровательно похрапывает, в чем вы можете лично убедиться:

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