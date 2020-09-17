ФОТО И ВИДЕО ⟩ Толстый рыжий кот спит весь день, и прославился благодаря своему усталому виду

Кот Сян ФОТО: скриншот

Толстый Сян был уличным котом, пока его не взяла к себе Джесси, дантист из Тайваня.

Кот Сян ФОТО: скриншот

Толстый Сян спит по 16-20 часов в сутки, но ветеринар считает, что это его защитная реакция на те стрессы, что он перенес на улице.

Кот Сян ФОТО: скриншот

Когда Сян бодрствует, он откликается на имя, и топает на своих коротких ножках к хозяйке.

Кот Сян ФОТО: скриншот

Но когда он спит, ему можно даже подрезать коготочки – он не просыпается!

Кот Сян ФОТО: скриншот

Он получил прозвище «спящий инфлюенсер», из-за того, что у него 29 000 подписчиков на Facebook.

Обязательно долистайте нашу подборку фотографий до конца, и вы увидите очаровательное видео спящего храпящего Сяна!

Кот Сян ФОТО: скриншот

Кот Сян ФОТО: скриншот

Кот Сян ФОТО: скриншот

Кот Сян ФОТО: скриншот