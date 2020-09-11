Меган Маркл и принц Гарри поругались в ресторане

Журнал New Idea на своих страницах привел слова очевидца, который видел, как Меган и Гарри поругались во время ужина в одном из ресторанов Санта-Барбары недалеко от их нового дома. Как рассказывает инсайдер, Меган и Гарри выясняли отношения во время ужина, после чего на принце не было лица.

Они ругались. А после она наслаждалась бокалом белого вина и, похоже, не слишком расстроилась, но на Гарри не было лица,

Из-за чего именно возникла ссора у супругов, остается загадкой. Отметим, что в последнее время причин для выяснения отношений у Меган и Гарри все меньше, так как жизнь супругов наконец начала налаживаться. Недавно они заключили сделку с Netflix и даже смогли выплатить свой долг британской казне в размере двух с половиной миллионов долларов. Финансовое положение пары впервые за долгое время улучшается, они больше не будут зависеть от отца Гарри.