КАКОЙ УЖАС! ⟩ Учитель мастурбировал на уроке в школе

В подтверждение своих слов девочка прислала снятое на телефон видео. Издание опубликовало отдельные скриншоты записи.

Как следует из видео и рассказа юной свидетельницы, ЧП произошло на уроке 7 класса. По ее словам, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед девочкой, совершал развратные действия.

Сообщается, что школьница после урока обо всем рассказала матери, та прибыла в школу и, убедившись в правдивости рассказа дочери, тоже обратилась в полицию.

Во время урока, на котором присутствовала единственная ученица 7 класса данной школы, 54-летний преподаватель, сидя за учительским столом перед школьницей, совершал действия сексуального характера. Девочке удалось заснять данный акт на видео.

По окончании урока девочка, находясь в шоковом состоянии, сообщила маме о произошедшем. Прибывшая в школу мать, убедившись в правдивости слов дочери, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

ФОТО: кадри из видео

Во время ожидания прибытия сотрудников полиции, руководство школы пыталось убедить родительницу не выносить «сор из избы».

Как стало известно, подобные действия преподаватель совершал и ранее в присутствии школьницы, однако у ребенка не было доказательств, и, опасаясь, что ее словам не поверят, никто никуда не обращался.

Ранее у девочки был кнопочный телефон без возможности снимать видео. Когда появилась такая возможность, школьница сделала подтверждающую ее слова видеозапись. Видео имеется в распоряжении редакции. Прибывшие в школу сотрудники полиции, провели необходимые оперативные мероприятия в присутствии понятых.