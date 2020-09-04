ФОТО ⟩ Загруженный работой Юри Ратас сделал важный звонок в США. О чем он говорил и при чем здесь Беларусь?

Юри Ратас опубликовал вчера вечером в своем Instagram-профиле фотографию, на которой запечатлено, как премьер-министр разговаривает с госсекретарем США Майком Помпео. Политик во всех деталях объяснил в публикации, на какие темы именно состоялся вчерашний разговор.
«Разговаривал по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили эстонско-американские отношения, в том числе сотрудничество в области обороны и Инициативу трех морей. Я подчеркнул, что Соединенные Штаты являются очень важным союзником Эстонии в трансатлантическом сотрудничестве и обеспечении безопасности нашего региона. Единство НАТО и лидирующая роль США в Сообществе являются ключевыми», — цитировал свой разговор Юри Ратас.
Не обошлось в разговоре и без остросоциальных тем. «Также мы обсудили сотрудничество в Совете Безопасности ООН и события в Беларуси. Под руководством Эстонии и при поддержке других членов ООН, в том числе США, завтра в Совете Безопасности состоится неформальная встреча на тему соблюдения прав человека в Беларуси. Я поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку в ее организации, мы также говорили о новом потенциальном генеральном секретаре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», — добавил премьер-министр.
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🇺🇲🇪🇪Kõnelesin telefoni teel Ameerika Ühendriikide välisministri Mike Pompeoga☑️ Arutasime Eesti ja USA suhteid, sealhulgas kaitsekoostööd ja Kolme mere initsiatiivi. Rõhutasin Ameerika Ühendriikide välisministrile, et USA on Eestile väga oluline liitlane transatlantilises koostöös ja meie regiooni julgeoleku tagamisel. NATO ühtsus ja Ameerika Ühendriikide juhtroll ühenduses on võtmetähtsusega☑️ Arutasime veel koostööd ÜRO Julgeolekunõukogus ning arenguid Valgevenes. Eesti eestvedamisel ja teiste ÜRO liikmete, seal hulgas Ameerika Ühendriikide toel toimub homme Julgeolekunõukogus mitteametlik kohtumine Valgevene inimõiguste olukorra teemal. Tänasin Ameerika Ühendriike toe eest selle kohtumise korraldamisel☑️ Samuti rääkisime Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuest võimalikust peasekretärist. #koostöö #EstonianEmbassyinWashington #U.S.EmbassyTallinn #EstonianEmbassyinMinsk #UnitedNations #OECD