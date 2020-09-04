ФОТО ⟩ Загруженный работой Юри Ратас сделал важный звонок в США. О чем он говорил и при чем здесь Беларусь?

«Разговаривал по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили эстонско-американские отношения, в том числе сотрудничество в области обороны и Инициативу трех морей. Я подчеркнул, что Соединенные Штаты являются очень важным союзником Эстонии в трансатлантическом сотрудничестве и обеспечении безопасности нашего региона. Единство НАТО и лидирующая роль США в Сообществе являются ключевыми», — цитировал свой разговор Юри Ратас.

Не обошлось в разговоре и без остросоциальных тем. «Также мы обсудили сотрудничество в Совете Безопасности ООН и события в Беларуси. Под руководством Эстонии и при поддержке других членов ООН, в том числе США, завтра в Совете Безопасности состоится неформальная встреча на тему соблюдения прав человека в Беларуси. Я поблагодарил Соединенные Штаты за их поддержку в ее организации, мы также говорили о новом потенциальном генеральном секретаре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», — добавил премьер-министр.