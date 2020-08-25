ЧТО ПОКАЖЕТ ТЕСТ ДНК? ⟩ Певица Мария Максакова объявила себя внучкой Сталина

Иосиф Сталин умер почти 70 лет назад, но подробности его личной жизни до сих пор волнуют миллионы людей, в том числе и знаменитых. Так, интерес к судьбе политика неожиданно проявила Мария Максакова. Дело в том, что в течение многих лет ходят слухи о родстве оперной дивы и главы Советского Союза.

А началось все со слухов о бабушке звезды, ее полной тезки — Марии Максаковой, которая была очень известной оперной дивой. Поговаривали, что красавица-артистка влялась любовницей Иосифа Виссарионовича. «Он несколько лет не пропускал ни одного выступления моей бабушки. Однажды даже сказал, что Мария Максакова — воплощение того, как должна выглядеть советская женщина. Моя бабушка никогда не говорила, кто является отцом ее дочери, но, наверняка, у нее были сильные чувства к этому человеку. Все-таки она родила ребенка вне брака в тяжелое для страны время, прямо накануне войны», — рассказала Мария в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Максакова много лет изучала биографию Сталина, интервью и фото всех его родственников и пришла к выводу, что действительно может быть внучкой вождя народов. Именно поэтому оперная дива решила сдать ДНК-тест, чтобы доказать или опровергнуть свои гипотезы.

Правнук Сталина Селим Бенсаад согласился пройти генетическую экспертизу, чтобы узнать, является ли Максакова его родственницей. При этом мужчина не до конца доверяет звезде, поскольку считает, что та способна на обман.

«Я слышал, что вы сделали тест ДНК в США. Так вот я думаю, что вы украли генетический материал у Крис Эванс, внучки Сталина, чтобы доказать родство. Я сдавал тест ДНК и снимал процесс на камеру. У вас есть подобное видео? Я хочу быть на 100% уверенным, что экспертиза была проведена без обмана», — заявил Бенсаад.

Саму же Максакову подобные обвинения насмешили. Артистка уверяет, что ей не нужны ни богатства потомков Сталина, ни громкая фамилия вождя народов. Единственное, чего добивается певица — узнать свои корни. Мария устала от постоянных вопросов по поводу родства со Сталиным, и именно поэтому решилась на экспертизу.

Результаты теста ДНК будут известны в следующей программе.