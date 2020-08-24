ФОТО БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ⟩ Тарзан показал, чем радует Королеву на семейном ложе

Российский шоумен и стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, регулярно публикует в социальных сетях смелые и откровенные фотографии. Но в этот раз он опубликовал фотографию в одних едва прикрывающих чресла трусах, которые подчеркивают его достоинства.

На фотографии артист стоит под лампочкой, а в подписи цитирует известное произведение Владимира Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

«Светить всегда, светить везде, светить, — и никаких гвоздей, … кто помнит продолжение?» — спрашивает у подписчиков Тарзан.

Фанаты не смогли пройти мимо такой яркой фотосессии. Одни продолжили знаменитые строчки, а другие отдали должное фигуре Глушко и его образу. «Красив, как Бог, ты был всегда! Сейчас и в юные года»; «Вы, Сергей, все хулиганите, девичьи сердца трепетать заставляете»; «А почему в трусах? Светить, так светить», — комментируют фанаты.