«Наконец-то, Господи!»: дочь Михаила Ефремова об отказе актера от адвоката

В ходе судебного заседания Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. По словам 56-летнего актера, к его защитникам негативно настроены не только представители потерпевшей стороны, в том числе адвокат Александр Добровинский, но и судья Елена Абрамова.

Дочь Ефремова Анна Мария ФОТО: Instagram

«Меня адвокаты убеждали, что это будет честный и справедливый суд. Но я вижу обратное. Когда опрашиваются свидетели со стороны обвинения, они говорят со слов кого-то еще. Когда приходили свидетели с нашей стороны, они как-то обхихикивались другой стороной. Там семь человек, здесь — двое. Добровинский позволяет себе высказываться по поводу Пашаева, его акцента — в зале, видимо, расисты. К моим адвокатам предвзятое отношение. Я хочу поменять их, возьму кого-то посильнее, того, к кому будет больше уважения, возможно, будет. Эти адвокаты останутся моими консультантами», — заявил артист

Дочь Михаила Олеговича поддержала его решение.

«Ну, наконец-то, Господи!»

— написала 19-летняя Анна Мария в личном блоге. Звездная наследница сопроводила пост шуточной картинкой с предложением Пашаева заявить в суде, что за рулем машины в момент аварии был не отец, а его клон.

Эльман Пашаев, адвокат Ефремова ФОТО: скриншот с youtube.com

К слову, Эльман Пашаев подтвердил, что остался главным консультантом по делу Михаила Ефремова. «Ефремов думал, что я в суде прокурора очень сильно раздражаю своим профессионализмом, потому что я разговаривал на языке юриспруденции. Он решил, что другой адвокат найдет общий язык с судьей и прокурорами», — отметил юрист в эфире программы «60 минут» канала «Россия 1».