ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Российский миллиардер, укравший миллионы и у эстонских банков, загнал в ипотеку принца Гарри и Меган Маркл

О том. что пара купила первый собственный дом, стало известно ранее. Теперь выяснилось, что около 50% стоимости недвижимости — 9,6 млн долларов — герцогу и герцогине Сассекским пришлось взять в ипотеку. По условиям договора, ежемесячно пара должна выплачивать порядка 40 000 долларов, пишет телеканал 360.

Кроме того, в круглую сумму обойдется ежемесячные коммунальные платежи придется оплачивать коммунальные услуги, , а также ежегодный налог на недвижимость — 68 000 долларов.

Согласно открытым источникам, в новом доме для принца Гарри и Меган Маркл предусмотрены девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, SPA-комплекс, тренажерный зал и кинотеатр. Район характеризуют как очень спокойный и уединенный, с прекрасным климатом. Также есть два небольших торговых района с ресторанами и дорогими магазинами.

Общая площадь особняка составляет около 1,5 кв.м. На его территории расположены два гостевых дома, винный погреб, чайный домик, а также теннисный корт и вместительный гараж.