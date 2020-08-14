ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Российский миллиардер, укравший миллионы и у эстонских банков, загнал в ипотеку принца Гарри и Меган Маркл

СМИ выяснили, что продавцом особняка в Калифорнии (США), который в ипотеку купили принц Гарри и Меган Маркл за 15 млн долларов, оказался российский банкир, бывший совладелец «Росевробанка» Сергей Гришин.
О том. что пара купила первый собственный дом, стало известно ранее. Теперь выяснилось, что около 50% стоимости недвижимости — 9,6 млн долларов — герцогу и герцогине Сассекским пришлось взять в ипотеку. По условиям договора, ежемесячно пара должна выплачивать порядка 40 000 долларов, пишет телеканал 360.
Кроме того, в круглую сумму обойдется ежемесячные коммунальные платежи придется оплачивать коммунальные услуги, , а также ежегодный налог на недвижимость — 68 000 долларов.
Согласно открытым источникам, в новом доме для принца Гарри и Меган Маркл предусмотрены девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, SPA-комплекс, тренажерный зал и кинотеатр. Район характеризуют как очень спокойный и уединенный, с прекрасным климатом. Также есть два небольших торговых района с ресторанами и дорогими магазинами.
Общая площадь особняка составляет около 1,5 кв.м. На его территории расположены два гостевых дома, винный погреб, чайный домик, а также теннисный корт и вместительный гараж.
Сам Гришин купил этот дом 11 лет назад за 25 млн долларов, в в 2018-м выставил его на продажу за 34 млн, но покупатели не нашлись, и цена была снижена до 15 млн. По данным британского таблоида Daily Star, 54-летний миллиардер признавался в том, что воровал деньги и у эстонских банков. Вероятно, речь идет об отмывании денег.