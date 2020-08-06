47-летняя Королева зажгла с красавчиком-сыном в образах из «Криминального чтива»

Королева не упустила возможности показать стройную фигуру, а с такой прической ее и вовсе можно было принять за старшую сестру Архипа.

Впрочем, только на этом образе Королева не остановилась и в своем инстаграме опубликовала видео, где она зажигает под музыкальный автомат в черном платье с открытым декольте.