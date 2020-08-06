Чт, 6.08.2020
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47-летняя Королева зажгла с красавчиком-сыном в образах из «Криминального чтива»

Наташа Королева

ФОТО: Instagram

Наталья Королева вместе со своим сыном Архипом Глушко устроила зажигательную фотосессию. Певица решила воспроизвести сцену из культового фильма «Криминальное чтиво» и перевоплотилась в главную героиню истории Мию Уоллес, в то время как ее сын до мелочей повторил образ Винсента Веги, рассказывает портал Леди Mail.ru

Королева не упустила возможности показать стройную фигуру, а с такой прической ее и вовсе можно было принять за старшую сестру Архипа. 

Впрочем, только на этом образе Королева не остановилась и в своем инстаграме опубликовала видео, где она зажигает под музыкальный автомат в черном платье с открытым декольте.

Фанаты семейную съемку и переодевание в героев «Криминального чтива» оценили и осыпали Наталью комплиментами в комментариях: «Класс! Фигура — огонь», «Пластичная, гибкая, музыкальная, красивая, озорная... список можно продолжать бесконечно», «Пластика — супер!», «Как вам идет этот образ и челка!»

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