Ксения Собчак снялась в скандальном клипе Светланы Лободы

В том, что видео получится скандальным, стало известно сразу же после новостей о том, что за его создание взялся Александр Гудков. Поклонники получили то, что ожидалось и даже больше. Кажется, креативный продюсер клипа Лободы переплюнул сам себя: уровень креатива зашкаливает и вызывает у фанатов неприязнь. Впрочем, кажется, на эту реакцию команда и рассчитывала.

«Дикая и неожиданная смесь гротеска и тик тока, феминистский манифест и музыкальный хоррор, ведьмин дух «Суспирии» сплетенный с садизмом «Видеодрома», шокирующие перевоплощения любимых селебрити, — описывают замысел клипа создатели. — Это видео еще долго будет являться в кошмарах моралистам всех мастей и званий!»

В съемках видео приняло участие 13 звезд: начиная с Ксении Собчак и Лолиты Милявской, заканчивая Машей Миногаровой и Юлией Коваль. Клип получился настолько откровенным и скандальным, что отметка «18+» в этом случае точно будет на месте. Чего только стоит Собчак с нелепой прической в виде чужого бюста с пластырем на носу, показывающей сексуальные движения в клипе.