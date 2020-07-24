СМОТРИ ⟩ Константин Хабенский расскажет о русском авангарде в онлайн-экскурсии по Третьяковской галерее

Девять историй будут посвящены русским художникам первой половины XX века: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко. Как отмечают создатели экскурсии, зрители смогут прогуляться по залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» (1912) Петрова-Водкина, «Венчание» (1918) Шагала, «Москву» (1913) Лентулова, «Портрет Евгении Ивановны Киркальди» (1910) кисти Машкова и другие.

Основой художественной концепции фильма стал «диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино». Выбор подобной эстетики обусловлен колоссальным влиянием картины Малевича «Черный супрематический квадрат» на искусство ХХ века. «С развитием сюжета происходит переход к цветному изображению, что само по себе является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом», — отмечают создатели экскурсии.

Посмотреть фильм можно будет на портале Okko 24 июля, в 19.00. Он будет доступен для всех зарегистрированных пользователей сервиса, а также в приложениях для iOS, Android, Smart TV и на Okko SmartBox.

Однако, в прошлый раз официальный канал Третьяковской Галереи на Youtube выставил аналогичную видео-экскурсию по галереи с участием Сергея Шнурова, правда речь шла о классических шедеврах русской живописи. Скорее всего, в этот раз также можно будет просмотреть видео на Youtube.

«Я счастлива, что темой новой серии проекта «Третьяковка с…» стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей terrae incognita. Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение — мировоззрение ХХ века», — рассказала генеральный директор Зельфира Трегулова, отметив, что ей было интересно работать с Хабенским.

Решение сделать фильм с Хабенским появилось после того, как первая часть «Третьяковки с…» стала лидером по просмотрам и собрала на различных платформах около миллиона просмотров.