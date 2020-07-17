ОБЗОР ⟩ Смотрите, в каких звездных семьях Эстонии растут двойняшки

В августе 2018 года сын Лео Питер и дочь Леа Петра родились в семье режиссера Ильмара Таски и его супруги Хилле Карма. Политик-предприниматель Меэлис Атонен и его жена Кэтлин стали родителями близнецов-девочек в 2009 году. На днях частный тренер спортклуба Sparta Арго Адер объявил, что у него с женой родились близнецы. Известно, что и у других эстонских знаменитостей в семье есть двойняшки. Elu24 представляет вашему вниманию обзор звездных семейств, которые воспитывают двойняшек!

В 2008 году бывшая ведущая прогноза погоды Kanal2 Мари Тооль и ее муж, бизнесмен Тоомас Тооль стали родителями девочек-близнецов. Детей зовут Жаклин и Жозефина.

Мари и Тоомас Тооль ФОТО: Елена Руди

Политик и предприниматель Меэлис Атонен и его жена Кэтлин стали родителями девочек-двойняшек в 2009 году.







23 января 2009 года телеведущая Туули Роосма стала матерью мальчиков-близнецов Андреса и Кристьяна. Красивые близнецы завоевали сердца многих зрителей в различных телевизионных проектах Туули и ее теперь уже бывшего спутника Арбо Таммиксаара. 23 января 2009 года телеведущаястала матерью мальчиков-близнецов Андреса и Кристьяна. Красивые близнецы завоевали сердца многих зрителей в различных телевизионных проектах Туули и ее теперь уже бывшего спутника Арбо Таммиксаара.

Дети Туули Роосма и Арбо Таммиксаара: Андрес и Кристьян. ФОТО: личный архив

Танцовщица из сериала «Танцы со звездами» Кристина Теннокезе-Отть родила в октябре 2015 года близнецов - сына и дочь. Детям дали интересные имена-палиндромы (одинаково читаются слева направо и справа налево) - Арон и Нора.

Дети Кристина Теннокезе-Отть - Арон и Нора. ФОТО: «Reporter» / Kanal 2

В семье Расмуса Кагге, основателя бывшего тележурналистского и коммуникационного агентства Agenda PR, в 2016 году родились близнецы.

Расмус Кагге ФОТО: Лийс Трейманн

Легендарный футболист Джоэл Линдпере и его жена Джулия стали родителями мальчиков-близнецов весной 2017 года. Детей назвали Джонел и Джесси.

В августе 2018 года в семье режиссера Ильмара Таска и его жены Хилле Карми родились сын Лео Питер и дочь Леа Петра.







В октябре 2018 года близнецы Хуберт и Хильда родились в семье предпринимателей Тайво Пиллера и Марта Хабера. Детей выносила суррогатная мать в США. В октябре 2018 года близнецы Хуберт и Хильда родились в семье предпринимателейДетей выносила суррогатная мать в США.

Актер Юллар Сааремяэ и его супруга Кетлин Кютти стали родителями близнецов в октябре 2018 года. У пары родились две дочери: Эйрин и Фрейя.



В 2018 году жена бывшего профессионального баскетболиста Танеля Теина Триин родила мальчиков-близнецов по имени Раймонд и Тааниэль.

Танель Теин ФОТО: Margus Ansu

Керт Тообал, капитан сборной Эстонии по волейболу и клуба Tartu Bigbank, стал отцом близнецов Нонны и Якоба 9 мая этого года.



