Пт, 17.07.2020
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ОБЗОР ⟩ Смотрите, в каких звездных семьях Эстонии растут двойняшки

Эстонской Республике 102 года. Президентский прием в театре Угала. Фотостена. Юллар Сааремяэ и Кетлин Кютт

ФОТО: Konstantin Sednev

Близнецы - удивительные создания. У них одинаковый ДНК, они поразительно похожи (в случае однояйцевых близнецов), но при этом у них столько отличий. Рождение близнецов всегда вызывало и вызывает множество эмоций, особенно когда речь идет о родителях-знаменитостях.

В августе 2018 года сын Лео Питер и дочь Леа Петра родились в семье режиссера Ильмара Таски и его супруги Хилле Карма. Политик-предприниматель Меэлис Атонен и его жена Кэтлин стали родителями близнецов-девочек в 2009 году. На днях частный тренер спортклуба Sparta Арго Адер объявил, что у него с женой родились близнецы. Известно, что и у других эстонских знаменитостей в семье есть двойняшки. Elu24 представляет вашему вниманию обзор звездных семейств, которые воспитывают двойняшек!

В 2008 году бывшая ведущая прогноза погоды Kanal2 Мари Тооль и ее муж, бизнесмен Тоомас Тооль стали родителями девочек-близнецов. Детей зовут Жаклин и Жозефина.

Мари и Тоомас Тооль 

ФОТО: Елена Руди

Политик и предприниматель Меэлис Атонен и его жена Кэтлин стали родителями девочек-двойняшек в 2009 году.



23 января 2009 года телеведущая Туули Роосма стала матерью мальчиков-близнецов Андреса и Кристьяна. Красивые близнецы завоевали сердца многих зрителей в различных телевизионных проектах Туули и ее теперь уже бывшего спутника Арбо Таммиксаара.

Дети Туули Роосма и Арбо Таммиксаара: Андрес и Кристьян.

ФОТО: личный архив

Танцовщица из сериала «Танцы со звездами» Кристина Теннокезе-Отть родила в октябре 2015 года близнецов - сына и дочь. Детям дали интересные имена-палиндромы (одинаково читаются слева направо и справа налево) - Арон и Нора.

Дети Кристина Теннокезе-Отть - Арон и Нора.

ФОТО: «Reporter» / Kanal 2

В семье Расмуса Кагге, основателя бывшего тележурналистского и коммуникационного агентства Agenda PR, в 2016 году родились близнецы.

Расмус Кагге

ФОТО: Лийс Трейманн

Легендарный футболист Джоэл Линдпере и его жена Джулия стали родителями мальчиков-близнецов весной 2017 года. Детей назвали Джонел и Джесси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В августе 2018 года в семье режиссера Ильмара Таска и его жены Хилле Карми родились сын Лео Питер и дочь Леа Петра.



В октябре 2018 года близнецы Хуберт и Хильда родились в семье предпринимателей Тайво Пиллера и Марта Хабера. Детей выносила суррогатная мать в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актер Юллар Сааремяэ и его супруга Кетлин Кютти стали родителями близнецов в октябре 2018 года. У пары родились две дочери: Эйрин и Фрейя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В 2018 году жена бывшего профессионального баскетболиста Танеля Теина Триин родила мальчиков-близнецов по имени Раймонд и Тааниэль.

Танель Теин

ФОТО: Margus Ansu

Керт Тообал, капитан сборной Эстонии по волейболу и клуба Tartu Bigbank, стал отцом близнецов Нонны и Якоба 9 мая этого года.

 

Модный блогер Хелен Ветик и владелец магазина музыкальных пластинок Biit Me Мадис Нестор недавно стали родителями замечательных двойняшек, которых назвали Тильда и Тайка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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