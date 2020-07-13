Пн, 13.07.2020
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ОСТОРОЖНО ⟩ Новые игривые фото Светланы Ходченковой гарантируют вам потерю сознания!

Светлана Ходченкова.

ФОТО: MAKSIM BLINOV / Sputnik

37-летняя Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками в инстаграме бэкстейджем пикантной съемки, для которой позировала в одной рубашке и на шпильках, передает портал Леди Mail.ru

В подписи к кадрам авторства Дмитрия Милоша актриса поздравила всех с Днем фотографа, который отмечался 12 июля.

Поклонники восхитились стройной фигурой звезды и ее длинными ногами. «Да, Светлана, конечно, королева», «Какая вы красотка! Настоящая! Трепещу», «Ноги длиннющие», «Роскошная», «Магическая женщина!», «Сексуально», «Фигура — огонь!», «Нереальная», — писали они в комментариях.

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