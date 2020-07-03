Пт, 3.07.2020
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Фанаты Анны Вески, радуйтесь! Певица выпустила новую песню

Анне Вески

ФОТО: Mihkel Maripuu

В утренней программе Raadio Elmar представили свежую песню на эстонском языке Friends Can в исполнении Анны Вески и Марека Садама. 

Появление веселой летней песни знаменует собой давнюю дружбу между Анне Вески и Мареком Садамом. «Мы знакомы уже двадцать лет. Мы спели дуэтом и теперь еще больше уважаем друг друга», - поделился Марек Садам.

Новую песню Friends Can написал Мартин Трудников, а автором слов является сам Марек Садам. В интервью Мартин рассказал, когда состоятся следующие концерты. Слушайте интервью:

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