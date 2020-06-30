Вт, 30.06.2020
Это не Турция, это Пярну! Но уже через две минуты на пляже случится невероятное СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Внучка Ротару поделилась ярким кадром в боди

София Ротару с внучкой Софией Евдакименко

ФОТО: Скриншот с Instagram

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко на своей личной странице в Instagram опубликовала свежее летнее фото. 19-летняя певица и модель позировала на природе, пишет Сегодня.

Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях и кадром одной из недавних работ девушка решила поделиться с фолловерами в социальной сети. На снимке она запечатлена среди живописной поляны в черном боди и ковбойских сапогах.

Дикий ребенок,

– подписала свой пост внучка звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIA EVE (@iamsofiaeve) on

Поклонники Сони пишут, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мировым именем. Фанаты также подметили сходство с ее именитой бабушкой. "Она так похожа на свою бабушку! Та же улыбка", – написала одна из пользовательниц Сети в комментариях.

НАВЕРХ