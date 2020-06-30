Внучка Ротару поделилась ярким кадром в боди

Соня Евдокименко часто снимается в фотосессиях и кадром одной из недавних работ девушка решила поделиться с фолловерами в социальной сети. На снимке она запечатлена среди живописной поляны в черном боди и ковбойских сапогах.

Поклонники Сони пишут, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мировым именем. Фанаты также подметили сходство с ее именитой бабушкой. "Она так похожа на свою бабушку! Та же улыбка", – написала одна из пользовательниц Сети в комментариях.