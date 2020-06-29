Похудевшая Алла Пугачева стала выглядеть на 20 лет моложе

Алла Пугачева опубликовала новую фотографию и поразила подписчиков своим внешним видом, пишет Рамблер.
Не так давно Примадонна побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Для пикника в компании друзей певица выбрала мятный костюм в горох, в котором отмечала Пасху вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.
Фанатов удивил не наряд звезды, а ее прическа: Пугачева сделала аккуратный пучок, что добавило ей женственности и молодости. Подписчики певицы сошлись во мнении, что она очень похорошела за время самоизоляции. А некоторые и вовсе заявили, что теперь 71-летняя Пугачева выглядит на 35 лет.
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Алла Пугачева
Отметим, что Алла Борисовна последнее время часто экспериментирует с внешностью — недавно певица сильно похудела и теперь может позволить себе носить облегающие наряды, а также надевать модные платья. При этом Примадонна не стесняется показывать себя и без макияжа — 71-летняя звезда нередко публикует снимки без косметики и хвастается внешностью.