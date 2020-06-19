ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музыкант Танель Падар работает даже в день своего выпускного

Необычный учебный год закончился нетрадиционным выпускным. Но даже несмотря на это не обошлось без традиционных речей и духового оркестра университета. Мы вдохновились идеей коллег из Эстонской академии художеств и заказали "выпускной" автобус, на котором доставили дипломы всем выпускникам лично. Новый подход, порожденный неопределенностью, был очень позитивно воспринят студентами, и атмосфера мероприятия была на высоте,