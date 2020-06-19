ГАЛЕРЕЯ ⟩ Музыкант Танель Падар работает даже в день своего выпускного

Церемония вручения дипломов EBS в этом году отличалась от обычной: вместо традиционной церемонии за праздником наблюдали в прямом эфире, также был организован автобусный тур, чтобы поздравить выпускников, пишет Elu24.
Вместо традиционного шествия и церемонии, близкие люди выпускников наблюдали за всем происходящим в прямом эфире. Гимн исполнил Танел Падар, который в числе других получил сегодня диплом бакалавра. Университет организовал автобусную экскурсию, чтобы лично вручить дипломы всем выпускникам, избегая большого скопления людей.
Необычный учебный год закончился нетрадиционным выпускным. Но даже несмотря на это не обошлось без традиционных речей и духового оркестра университета. Мы вдохновились идеей коллег из Эстонской академии художеств и заказали "выпускной" автобус, на котором доставили дипломы всем выпускникам лично. Новый подход, порожденный неопределенностью, был очень позитивно воспринят студентами, и атмосфера мероприятия была на высоте,
- сказал ректор Эстонской школы бизнеса Арно Алманн.
Мы перешли на цифровое обучение непосредственно перед объявлением чрезвычайного положения, и, поскольку все прошло гладко, мы также решили организовать праздничную церемонию в необычном для нас формате,
- добавил генеральный секретарь EBS Март Хабакук.