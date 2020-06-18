Чт, 18.06.2020
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«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан признались в финансовых потерях

Сергей Глушко и Наташа Королева

ФОТО: Aleshkovsky Mitya/ITAR-TASS

На волне пандемии коронавируса популярная певица Наташа Королева сообщила, что закрыла салон красоты и спортзал, передает TVNET.

Кроме сцены Наташа Королева занималась бизнесом. У певицs был свой салон красоты, а ее супруг Сергей Глушко владел спортзалом. Но в период пандемии прибыль упала, поэтому с бизнесом пришлось расстаться. 

Ранее 47-летняя Королева подчеркивала, что не переживает за прибыльность своего бизнеса, ведь у нее есть сцена.

Но пандемия разрушила все планы. Были запрещены работы в сфере красоты и спорта, очевидно, это стало решающим ударом для супругов. Тем более, что концерты давать тоже было запрещено. 

После выхода из карантина Наташа уже не будет открывать свой салон, а ее муж спортзал. Об этом она сказала журналистам издания 7days.ru.

Мы их закрыли – с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но, несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!

– отметила она.

По поводу скандала вокруг заявления ее мужа про жалобы на жизнь, она пояснила, что – это вранье и подобного интервью Глушко никогда не давал.

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