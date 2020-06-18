«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан признались в финансовых потерях

Мы их закрыли – с концами, то есть после отмены всех ограничений открывать не будем. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но, несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!