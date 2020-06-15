ВИДЕО ⟩ Парень прославился благодаря игре с котами на пианино

Турецкий пианист Сарпер Думан играет на фортепиано для своих 19 котов. У парня уже 1,1 млн подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет. Короткие ролики музыканта репостят даже знаменитости. Просто посмотрите – это великолепно!

«Коты – это моя жизнь. Они – мое сердце, мой источник вдохновения. Они для меня все», – признается Сарпер Думан.

Оказывается, в основе этой крепкой дружбы лежит трагическое событие. 10 лет назад Сарпер был в глубокой депрессии. Он даже попытался покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши своего дома. Парень не умер, но сломал спину. После долгой реабилитации Думан начал забирать домой бездомных кошек и таким образом «наполнять свою жизнь смыслом».