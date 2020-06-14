ФОТО ⟩ Лаура Пыльдвере рассекретила нового возлюбленного: что бы я без него делала!

31-летняя певица Лаура Пыльдвере, представившая Эстонию с Койтом Тооме на «Евровидении-2017», официально заявила, что теперь она состоит в отношениях. А именно – певица поделилась первым совместным снимком с возлюбленным Каспаром Хангом.
Певица Лаура Пыльдвере поделилась в Instagram своей первой фотографией с возлюбленным Каспаром Хангом. «Это наше время и наше бесконечное лето», –подписала Лаура красочный снимок и добавила к нему красное сердечко.
Кроме того, в своем посте в Instagram Лаура отметила молодого человека, с которым позирует на фото: «Модель Lauramerch, Каспар Ханг». В конце Лаура добавила смайлик в окружении сердечек.
«Большое спасибо за моральную поддержку Каспару Хангу… продюсер… мальчик… вдохновитель… Чтобы я без тебя делала», – эмоционально написала Лаура в своем недавнем посте на Facebook.
Дело в том, что Каспар является сопродюсером нового летнего хита Лауры «It's Our Time». Портал Elu24 выяснил, что Каспар занимается предпринимательством и работает тренером, а также руководит собственным агентством по продажам.
Ранее у певицы были отношения с продюсером Магнусом Мюрсеппом. С 2013 по 2016 год Лаура была замужем за эстонским музыкантом Джоэлем-Расмусом Реммелем.