ФОТО ⟩ Лаура Пыльдвере рассекретила нового возлюбленного: что бы я без него делала!

Певица Лаура Пыльдвере поделилась в Instagram своей первой фотографией с возлюбленным Каспаром Хангом. «Это наше время и наше бесконечное лето», –подписала Лаура красочный снимок и добавила к нему красное сердечко.

Кроме того, в своем посте в Instagram Лаура отметила молодого человека, с которым позирует на фото: «Модель Lauramerch, Каспар Ханг». В конце Лаура добавила смайлик в окружении сердечек.

«Большое спасибо за моральную поддержку Каспару Хангу… продюсер… мальчик… вдохновитель… Чтобы я без тебя делала», – эмоционально написала Лаура в своем недавнем посте на Facebook.

Дело в том, что Каспар является сопродюсером нового летнего хита Лауры «It's Our Time». Портал Elu24 выяснил, что Каспар занимается предпринимательством и работает тренером, а также руководит собственным агентством по продажам.