ВИДЕО ⟩ Самые страшные погони на дорогах Эстонии: о чем только думают эти водители?

Лесные братья в городе Тарту

В среду, 10 июня, компания молодежи на автомобиле проигнорировала сигнал остановиться, данный им полицейскими. После этого началась погоня по маршруту Тарту - Пангоди со скоростью 120 километров в час. В конечном итоге полицейский автомобиль вытеснил транспортное средство нарушителей с дороги.

Золотой автомобиль Audi был под завязку заполнен людьми и все они бросились врассыпную - в лес. За несколько часов полиции удалось поймать всех пятерых беглецов. Управлявший транспортным средством водитель был без прав, он и раньше занимался подобным хулиганством. Теперь он проведет 9 месяцев за решеткой.

Прямо в центре города

Полиция была вынуждена преследовать и других любителей давить на газ. Первый такой случай был 8 января 2020 года, водитель Audi не остановился, завидев красно-синие полицейские огни. Тоже была погоня.

Такое непозволительное поведение водителя в центре Таллинна было наказано: мужчина провел 25 дней за решеткой.

Пьяный таран

Алкоголь сильно влияет на реакцию водителя и его поведение за рулем. 14 января, неоднократно попадавшийся пьяным за рулем водитель автомобиля, вновь пытался уйти от полиции, история развернулась в Пайде.

Быструю езду пьяного водителя нарушил припаркованный автомобиль. Учитывая предыдущие наказания, водитель проведет в тюрьме 20 месяцев.

Буйство на дорогах Таллинна

12 февраля этого года несовершеннолетний водитель без прав создал в эстонской столице настоящий хаос. Всего лишь 15-летний мальчик после сигнала остановиться нажал на газ, преследовавший подростка полицейский автомобиль выехал с дороги на Ярвевана-теэ.

Но хулигану далеко уйти не удалось, на железнодорожном переезде он ехал по встречной полосе и врезался в следовавший автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Видео этой погони можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Нарушители самоизоляци и границы

24 апреля 2020 года из Латвии в Эстонию следовал автомобиль, водитель которого даже не собирался останавливаться на временно КПП и спокойно, наплевав на полицию, поехал дальше.

Стражей порядка он забоялся, скорее всего, потому, что у него с собой был пакетик конопли. Преследование на высоких скоростях закончилось всего через 5 минут, когда автомобиль BMW наехал на полицейского ежа.

ФОТО: PPA

По полям, по полям...

А всего через несколько дней после предыдущей истории в Нарве другой водитель решил, что не хочет нести наказание за постоянную езду без прав, и, заметив полицию, ускорился. Здесь погоня длилась около 15 минут.

По дворам и пешеходных дорожкам удирал от стражей порядка мужчина, застравяший в конечном итоге в поле. 19-летний молодой человек пойман и отправлен под суд за многократную езду без прав.

Украинский гражданин сел пьяным за руль

5 мая полиция вышла не след алководителя, пытавшегося в очередной раз уехать от полиции. Как только водитель был пойман, выяснилось, что количество алкоголя в крови достигает криминальной отметки. Мужчина пытался доказать, что не управлял данным транспортным средством.