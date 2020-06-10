ФОТО И ВИДЕО ⟩ Белокурая байкерша дразнит Эстонию жаркими снимками

Эту белокурую красотку можно найти в Instagram под ником @san8ra . Здесь девушка публикует фото и видео, связанные с ее главным увлечением в жизни — мотоциклами. Публикации Сандры настолько смелые и откровенные, что подписчики растут как на дрожжах.

Даже не верится, что многие из горячих публикаций Сандры сделаны в Эстонии. Сандра ведет свой фотоблог на английском языке, и если раньше она часто делилась в нем снимками своих путешествий, в последнее время, по понятным причинам, там появляются кадры, сделанные в родных эстонских пейзажах. Правда, не менее горячие, чем раньше.