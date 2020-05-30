МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ ⟩ Украинская женщина вынашивает ребенка для пары из Эстонии

Эстонская молодая пара Дейзи и Эрленд живут несколько лет в Финляндии, но для полного счастья им не хватало ребенка. К сожалению, по физиологическим причинам у женщины не было возможности родить ребенка - у нее отсутствует матки. Эту ужасную новость она узнала в 15 лет.

Дейзи и Эрленд Мустонены ФОТО: частный архив

Дейзи и Эрленд решили найти суррогатную мать, которая бы выносила их ребенка. Они выступили донорами, то есть яйцеклетка Дейзи оплодотворилась сперматозоидами Эрленда в пробирке, а полученный эмбрион имплантировали в матку суррогата. Никакой генетической связи между суррогатной матерью и плодом не существует, она просто вынашивает чужого ребенка.

Поскольку суррогатное материнство запрещено в Финляндии и Эстонии, молодые люди должны были найти другую страну, где бы их мечта осуществилась. Многие страны узаконили суррогатное материнство, например, Украина, Россия и Белоруссия. Дейзи и Эрленд нуждались в 48 998 евро, чтобы заплатить суррогатной матери, но нужной суммы у семьи не было. После долгих раздумий было решено попросить помощи в социальных сетях, и люди собрали 10% от суммы.

Дейзи и Эрленд выбрали одну клинику в Харькове, куда и съездили год назад, чтобы сдать анализы. Но то, что они услышали от врачей, было приговором. Анализы подтвердили, что Эрленд никогда не сможет стать отцом естественным путем. Мужчина сначала был раздражен и не собирался принимать таблетки для улучшения качества своей спермы, он даже был согласен на донора спермы со стороны, но в итоге все же согласился пройти курс лечения.

В октябре 2019 года, через два месяца после начала лечения, Эрленд вернулся на Украину, чтобы сдать очередные анализы, и стало ясно, что качество его спермы соответствует требованиям. Мустонены заморозили свой драгоценный материал - сперму и яйцеклетку, а клиника стала подыскивать подходящую суррогатную мать.

Суррогатная мать для Дейзи и Эрленда. ФОТО: личный архив

В январе 2020 года эмбрион был успешно имплантирован в матку суррогата. Супруги отпраздновали это событие, но первые три месяца очень переживали за беременную женщину, которая вынашивает их ребенка.

Ребенок Дейзи и Эрленда ФОТО: личный архив

Дочка Дейзи и Эрленда должна родиться в конце сентября. В нынешней ситуации Мустонены не могу приехать в Харьков, чтобы навестить суррогатную мать. «Мы надеемся, что сможем приехать на роды», - говорит Дейзи. Супружеская пара также не может общаться с суррогатной матерью из-за языкового барьера, но получает ультразвуковые изображения ребенка каждую неделю. Сотрудники клиники также присылают информацию о здоровье суррогатной матери. Пока все идет прекрасно.

Хотя Дейзи не беременна, но она исполнена материнской любви. «Есть женщины, которые рожают детей, но у них нет нормальных отношений с ними», - Дейзи считает, что для реализации материнского инстинкта женщине не обязательно рожать самой. Супруги уже придумали имя своей дочери, но держат его в секрете.

«Мы благодарим всех, кто поддержал нас материально. Как мы уже говорили, общая сумма наших выплат суррогатной матери и клинике составляет 48 998 евро. На данный момент мы заплатили 25 000 евро, должны еще 18 682 евро. Мы искренне надеемся, что найдутся люди, готовые поддержать нас. Большое спасибо всем вам!» - написала Дейзи в соцсети.

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