ВИДЕО ⟩ Композитор Андрей Покутный из Таллинна о ситуации в мире шоубиза: «Уже начало что-то двигаться»

И в этот раз он в прямом эфире портала BalticEvents.info. Поговорили о том, как идет работа композиторов в новом удаленном режиме, о съемках клипа Пенкина в Эстонии, о неожиданной продаже песни Киркорову и о том, как в наше время не хватает людей, которые пишут хорошие тексты.

— Я привык работать много. Мы обычно продаем артистам по 20-40 песен в месяц. Перед карантином вышла песня Стаса Михайлова и Artik Asti «Возьми мою руку», также вышла песня Киркорова «Ты» прямо в день его рождения. Сейчас рынок сильно упал, но уже начало что-то двигаться. Стараемся быть на плаву. Сегодня очень не хватает новых текстов. Ищем тех, кто пишет хорошие смелые тексты.