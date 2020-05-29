ВИДЕО ⟩ Композитор Андрей Покутный из Таллинна о ситуации в мире шоубиза: «Уже начало что-то двигаться»

Композитор, аранжировщик, автор текстов и исполнитель Андрей Покутный не нуждается в особом представлении ни в Москве, ни в Таллинне: он живет на два дома и работает повсюду, но из-за закрытых границ сейчас ситуация немного изменилась.
И в этот раз он в прямом эфире портала BalticEvents.info. Поговорили о том, как идет работа композиторов в новом удаленном режиме, о съемках клипа Пенкина в Эстонии, о неожиданной продаже песни Киркорову и о том, как в наше время не хватает людей, которые пишут хорошие тексты.
— Я привык работать много. Мы обычно продаем артистам по 20-40 песен в месяц. Перед карантином вышла песня Стаса Михайлова и Artik Asti «Возьми мою руку», также вышла песня Киркорова «Ты» прямо в день его рождения. Сейчас рынок сильно упал, но уже начало что-то двигаться. Стараемся быть на плаву. Сегодня очень не хватает новых текстов. Ищем тех, кто пишет хорошие смелые тексты.
Андрей представляет компанию Pava Music и за время своей работы на музыкальном поп-рынке успел поработать с такими артистами, как Слава, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Николай Басков и многие другие.
📺В прямом эфире певец, композитор и автор песен Андрей Покутный. Поговорили о том, как идёт работа композиторов в новом удалённом режиме, о съемках клипа Пенкина в Эстонии, о неожиданной продаже песни Киркорову и о том, как в наше время не хватает людей, которые пишут хорошие тексты.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ — Я привык работать много. Мы обычно продаём артистам по 20-40 песен в месяц. Перед карантином вышла песня Стаса Михайлова и #ArtikAsti «Возьми мою руку», также вышла песня Киркокорва «Ты» прямо в день его рождения. Сейчас рынок сильно упал, но уже началось что-то двигаться. Стараемся быть на плаву. Сегодня очень не хватает новых текстов. Ищем тех, кто пишет хорошие смелые тексты. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @pokutny_official представляет компанию @pavamusic и за время своей работы на музыкальном поп-рынке успел поработать с такими артистами, как #певицаСлава #СтасМихайлов #ФилиппКиркоров #ВладимирПресняков #НиколайБасков и многие другие. #АндрейПокутный #positivevibesonly #lewsbe