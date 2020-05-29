ФОТО ⟩ Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

Глядя на стильного и подтянутого рэпера, многие уже и забыли, как он выглядел всего год назад. Моргенштерн решил похвастаться перед фанатами своим кардинальным преображением, опубликовав снимки из серии «до и после», пишет StarHit.
В прошлом году артист весил 97 килограммов. Удалось скинуть, как он сам признается, — 20. Теперь у него нет живота, зато есть накачанный торс и крепкие бицепсы.
За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.
Текущий год также начался с успеха. 17 января рэпер презентовал альбом «Легендарная пыль». «Двенадцать с половиной миллионов рублей за два с половиной месяца на альбоме, сделанном за неделю в прямом эфире», — хвастался музыкант.
Звезда все чаще демонстрирует поклонникам атрибуты дорогой жизни: брендовые вещи, аксессуары и машины. В гараже стоят две дорогих иномарки: Cadillac за 7 миллионов рублей и Mercedes-Benz за 3,5 миллиона.
А вот личную жизнь эпатажный артист скрывает, но известно, что он пользуется популярностью у девушек.
«Цените личное пространство. Девчонки меня обожают. Прямо с утра здесь торчат», — говорил артист.
Настоящее имя певца — Алишер Валеев. Парень родился в Уфе в 1998 году. Мама в одиночку растила сына, стараясь поддерживать все его интересы и увлечения. Именно она купила ему первый микрофон и дала немного денег на раскрутку в YouTube.