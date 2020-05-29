ФОТО ⟩ Моргенштерн показал себя до того, как сбросил 20 килограммов

В прошлом году артист весил 97 килограммов. Удалось скинуть, как он сам признается, — 20. Теперь у него нет живота, зато есть накачанный торс и крепкие бицепсы.

ФОТО: Instagram

За прошедший период Моргенштерн смог не только похудеть, но и заработать кучу денег, приобрести и обустроить шикарный дом и набрать 4,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Текущий год также начался с успеха. 17 января рэпер презентовал альбом «Легендарная пыль». «Двенадцать с половиной миллионов рублей за два с половиной месяца на альбоме, сделанном за неделю в прямом эфире», — хвастался музыкант.

Звезда все чаще демонстрирует поклонникам атрибуты дорогой жизни: брендовые вещи, аксессуары и машины. В гараже стоят две дорогих иномарки: Cadillac за 7 миллионов рублей и Mercedes-Benz за 3,5 миллиона.

А вот личную жизнь эпатажный артист скрывает, но известно, что он пользуется популярностью у девушек.

«Цените личное пространство. Девчонки меня обожают. Прямо с утра здесь торчат», — говорил артист.