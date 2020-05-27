Ани Лорак забрала российский бизнес у бывшего мужа

Сегодня стало известно, что певица решила лишить экс-супруга малейшей возможности зарабатывать на ее имени. Выяснилось, что, помимо украинских активов, у Лорак есть компания в России — «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят деньги за ее концерты.

Ранее Налчаджиоглу владел половиной этой фирмы. Но с прошлого года Ани стала полноправной хозяйкой компании. Для этого звезда оформила в России статус индивидуального предпринимателя и переписала фирму на ИП «Ани Лорак Продакшн».

К слову, не обошлось и без разоблачений. В ходе всех процедур с оформлением Федеральная миграционная служба проверила компанию артистки и нашла ряд нарушений. В частности, они не были уведомлены о сумме контрактов гражданки Украины Ани Лорак.

Фанаты певицы довольно потирают руки: мол, Мурат терпит лишения по всем фронтам. Ранее турецкий бизнесмен закрыл один из своих ночных клубов из-за убытков. Заведение просуществовало пять лет и пользовалось популярностью среди украинской элиты.

Недавно стало известно о предстоящем разводе еще одной звезды. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков решили разойтись после шести лет брака. Певица тоже поступила мудро: теперь супруг не является генеральным директором принадлежащей ей компании ООО «Полина Гагарина».