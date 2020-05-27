ФОТО ⟩ Александр Овечкин стал отцом во второй раз

Овечкин и его жена сообщили о том, что у них будет еще один малыш, в феврале этого года. Они долго скрывали беременность Настасьи, однако, когда ее формы изменились, решили рассказать о предстоящем пополнении в семье. Малыш родился в США, где и живет пара. Радостным известием хоккеист поделился в социальных сетях.