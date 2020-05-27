ФОТО ⟩ Александр Овечкин стал отцом во второй раз

В семье известного хоккеиста и его супруги произошло пополнение. У пары родился еще один сын, пишет StarHit.
Овечкин и его жена сообщили о том, что у них будет еще один малыш, в феврале этого года. Они долго скрывали беременность Настасьи, однако, когда ее формы изменились, решили рассказать о предстоящем пополнении в семье. Малыш родился в США, где и живет пара. Радостным известием хоккеист поделился в социальных сетях.
«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал Александр.
Теперь пара будет воспитывать двоих сыновей.