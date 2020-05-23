Арт-директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии артиста

С тех пор в интернете и СМИ периодически проходила информация об ухудшении здоровья звезды, однако она, как отмечает арт-директор певца Сергей Горох, не соответствовала действительности.

Вот и сейчас Горох выступил с опровержением заявлений музыкального критика Сергея Соседова и продюсера Андрея Разина, которые считают, что Моисеев совсем плох.

По словам Разина, он «не помнит людей, не помнит события». В реальности же все совсем не так, рассказывает директор певца.

Моисеев ведет жизнь «артиста-пенсионера» — занимается своим здоровьем, гуляет, ездит в Юрмалу, общается с друзьями и коллегами. Поддерживает дружеские отношения с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Нелли Кобзон и другими известными людьми.

С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается,

— цитирует слова Сергея РИА Новости.

Слова же Разина о том, что Моисеев якобы потерял память, вообще возмутили Гороха.

«Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер», — удивлен арт-директор артиста.