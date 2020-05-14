Меган Маркл и принц Гарри начали посещать психолога

Сейчас западные СМИ утверждают, что у Меган и Гарри есть определенные проблемы в отношениях. После переезда из Лондона Гарри столкнулся со многими проблемами. Он скучает по дому и родным и пока что сидит без работы из-за пандемии коронавируса. И даже после того, как вирус останется позади, не факт, что Гарри сможет быстро найти себе занятие.

Инсайдеры рассказывают о том, что сейчас Меган и Гарри начали общаться с семейным психологом. Принц же напомнил своей супруге, что ради нее он бросил буквально все и уехал далеко от дома, кардинально изменив свою жизнь.

Гарри открылся и рассказал, что он поставил чувства Меган выше своих и теперь он на расстоянии нескольких тысяч километров от людей, которых любит,

— говорит инсайдер.