ВАЖНО! ⟩ Концерт Джеймса Бланта этим летом в Таллинне не состоится

Мероприятие, которое должно было состояться 4 июня в концертном доме Alexela, переносится на следующий год. Новая дата концерта Джеймса Бланта в Таллинне - 3 июня 2021 года. Купленные билеты действительны и на новую дату мероприятия.

В последний раз Блант выступал в Эстонии весной 2018 года. Бесконечные овации после полного солд-аута подтвердили, что музыкант просто обязан сюда вернуться.