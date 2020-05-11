КОГДА ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ ⟩ Как влюбляются знаки Зодиака?

Козерог

Козероги влюбляются рационально. Никаких вот этих вот — быдыщ, молния, как из ушата окатило и бабочки в животе. Козерог знает, что бабочки в животе противоречат физиологии, а прежде чем влюбляться, нужно как следует изучить тактико-технические характеристики предполагаемой внезапной страсти.

Ошибочно полагать, что Козероги травоядны. О, нет. Они сидят на ветке, как ягуар, и могут присматриваться к добыче годами, чтобы потом совершить точный прыжок — и вот жертва уже лежит с разорванным горлом (зачеркнуто) без трусов и шепчет: «Я тоже тебя люблю».

Водолей

Водолеи влюбляются правильно. Все остальные знаки видят влюбленность примерно так: «Я тебя люблю, значит, ты должен мне свое время, внимание, кошелек и все остальное, что у тебя есть». Водолей же считает, что если он в кого-то влюбился, то должен о нем заботиться. Они владеют фантастическим даром — даже когда роман в самом разгаре не обижаться, если любимый (-ая) уже целых сорок минут не звонит. А на поздние приходы реагирует примерно так: «Завтра тоже завал на работе? Вот, возьми с собой этот бутерброд с сыром». И бутерброд действительно с сыром, а не со стрихнином.

Рыбы

Рыбы влюбляются классически. По четким канонам любовных романов — чтобы страсть, гормоны, разорванные рубашки, счастье, боль и кровавые сопли. Важный момент: объект влюбленности должен быть максимально труднодоступен: жить в другом городе, еще лучше — в другой стране, а в идеале лететь с исследовательской миссией на Марс. Рыба должна страдать и преодолевать препятствия, иначе нет никакого смысла шевелить жабрами. После романов с Рыбами остается выжженная пустыня, покрытая толстым слоем бесцветного пепла. И только кровавые сопли яркими шариками летают где-то на орбите Фобоса.

Овен

Овен влюбляется спокойно. Это тот редкий случай, когда Овен откладывает в сторону свой огненный темперамент и спокойно сидит на берегу реки с травинкой в зубах, пока мимо не проплывут трупы всех соперников. После чего Овен лениво подходит к объекту своей страсти и небрежно говорит: «Пошли в кусты, распишемся».

Телец

Телец влюбляется яростно. Объект любви должен принадлежать Тельцу полностью — со всеми потрохами и кредитками. Потому что иначе… о, нет, ты не хочешь этого знать. Страсть Тельца живет по заветам Маленькой Разбойницы: «Я прикажу выпороть тебя плетьми, и ты полюбишь меня, как миленькая». Полюбишь, я сказала! Так что Тельцам всегда отвечают взаимностью (иначе страшно, очень страшно). А если вдруг и уходят от Тельцов, то — на цыпочках, под покровом ночи и в чем был.

Близнецы