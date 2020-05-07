УЖЕ В БИКИНИ! ⟩ Эрна Хуско не стала дожидаться лета и искупалась в холодном озере

Эрна Хуско давно приобрела скандальную славу в Эстонии. Гражданка Финляндии, которая долгое время прожила в Таллинне, раньше профессионально занималась фигурным катанием, но потом поняла, что фитнес привлекает ее куда больше.
Девушка, на Instagram которой подписано более 200 000 человек, постоянно радует поклонников свежими и, зачастую, очень откровенными снимками. Знаменитая своими аппетитными формами блогер нередко публикует и фото в купальниках...
Правда, если раньше в зимнее время девушка уезжала в теплые страны, чтобы хвастаться подтянутой фигурой на фоне теплых берегов, то теперь такой возможности у нее, как и у других жителей Финляндии, пока что нет.
Ну не пропадать же добру! Отважная Эрна облачилась с бикини и нырнула в холодную воду. В комментарии к снимку она призналась, что очень гордится собой и вода была намного холоднее, чем она привыкла.