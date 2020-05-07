УЖЕ В БИКИНИ! ⟩ Эрна Хуско не стала дожидаться лета и искупалась в холодном озере

Девушка, на Instagram которой подписано более 200 000 человек, постоянно радует поклонников свежими и, зачастую, очень откровенными снимками. Знаменитая своими аппетитными формами блогер нередко публикует и фото в купальниках...

Правда, если раньше в зимнее время девушка уезжала в теплые страны, чтобы хвастаться подтянутой фигурой на фоне теплых берегов, то теперь такой возможности у нее, как и у других жителей Финляндии, пока что нет.