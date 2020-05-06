ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА ⟩ Рианна похвасталась аппетитными формами в прозрачном нижнем белье

32-летняя бизнесвумен нечасто радует поклонников откровенными фото, всё время посвящая работе над новыми песнями и продуктами для своих интернет-магазинов. Поэтому каждый снимок кумира подписчики встречают более чем восторженно. И этот раз не стал исключением, стоило Рианне выложить серию фото в новом прозрачном белье, которое ничего не могло скрыть.

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На снимках певица позировала на веранде, наслаждаясь видами, открывающимися с высоты. Для фотосессии девушка выбрала всего один комплект, но такое однообразие не показалось фанатам скучным. Стильный образ Рианны дополнили большое количество украшений и темный макияж, подчеркивающий тон ее кожи. Волосы певица распустила волной, добавив дикости снимкам. Ведь не зря название ее бренда Savage X Fenty переводится как "дикая Фенти" (напомним, что Фенти — фамилия певицы). Фанаты не стали отмалчиваться:

О да, Рианна ворвалась в чат с лекарством!

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