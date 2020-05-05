«Можешь уезжать!» Меган Маркл угрожает принцу Гарри расставанием

Отношения знаменитой пары дали трещину после того, как принц Гарри и Меган Маркл перебрались в США. Мало того, что они сложили с себя королевские полномочия, так еще и пандемия коронавируса прибавила им финансовых проблем.

На этом фоне у Меган Маркл все чаще возникает недопонимание с мужем. Инсайдеры утверждают, что она поставила супругу ультиматум. Из-за того, что принц Гарри слишком сильно тоскует по прежней жизни, жена начинает терять терпение.

Более того, Меган Маркл даже пыталась угрожать ему разводом, сообщает журнал Globe. Экс-артистка пришла в гнев, узнав, что принц Гарри хочет вернуться домой.

Можешь уезжать, но Арчи и я останемся в Америке!

– в истерике кричала супруга принца Гарри.