ВИДЕО ⟩ Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу

На собрании Zoom я вел себя не так, как нужно. После этого инцидента я не пользуюсь доверием со стороны коллег. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время моего пребывания в должности. Мы живем в нестабильные времена, и я, как и многие из вас, должен приспосабливаться к новым условиям,