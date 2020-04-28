ФОТО ⟩ Эвелина Хромченко удивила Сеть округлившимся животом

Главный стилист шоу «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко опубликовала в своем микроблоге снимок 24-летней давности, где она находилась на последний сроках беременности.
На снимке юную Эвелину совершенно невозможно узнать: стройная девушка на тот момент ходила с короткой мальчиковой стрижкой. При этом у неё виден заметно округлившийся живот, который она тщетно пытается скрыть под объёмной одеждой.
Публикация Хромченко приурочила ко дню рождения сына. Оказалось, что предыстория этого фото довольно любопытная: Эвелина как раз направлялась в роддом, но по дороге решила заехать на съемочную площадку, пишет TopNews.
«24 года назад перед тем, как поехать в роддом, я, разумеется, заехала на съемки... С днем рождения, сынок!», – подписала снимок Эвелина.