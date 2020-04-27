ТАЕТ НА ГЛАЗАХ! ⟩ Экстремально похудевшая Лолита поразила фанатов стройными ногами

Поклонники, глядя на новые фотографии и видео, которыми Лолита делится на своей странице в Instagram, регулярно отмечают: "Развод пошел артистке на пользу!". После расставания с молодым мужем Дмитрием Ивановым Милявская восхищает не только цветущим видом, но и своей фигурой. За последнее время 56-летней певице удалось похудеть еще больше, о чем свидетельствуют ее свежие публикации в соцсети.
Так, к примеру, на днях Лолита опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, на котором предстала в стильной голубой пижаме, состоящей из широкой футболки и коротких шортов. Примечательно, что от любопытных глаз поклонников не могли скрыться перемены во внешнем виде звезды. В частности, ее стройные ноги.
"Таешь на глазах", "Кажется, ты исчезаешь", "А худющая какая!", "Какая вы худышка", "Ноги!", "Лола в прекрасной форме", - восхищались подписчики.