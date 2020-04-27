ТАЕТ НА ГЛАЗАХ! ⟩ Экстремально похудевшая Лолита поразила фанатов стройными ногами

Поклонники, глядя на новые фотографии и видео, которыми Лолита делится на своей странице в Instagram, регулярно отмечают: "Развод пошел артистке на пользу!". После расставания с молодым мужем Дмитрием Ивановым Милявская восхищает не только цветущим видом, но и своей фигурой. За последнее время 56-летней певице удалось похудеть еще больше, о чем свидетельствуют ее свежие публикации в соцсети.