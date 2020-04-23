НЕПРИВЫЧНЫЕ КАДРЫ ⟩ Видео полностью опустевшего Диснейленда шокировало Сеть

Открытый в 1955 году в американском городе Анахайм (вот здесь можно посмотреть фото открытия) Диснейленд стал меккой всех детей мира и олицетворением счастливого досуга. Те, кому везло туда попасть, мечтали вернуться в Диснейленд снова. Те, кому еще не повезло, мечтали туда и попасть, и вернуться.

Неудивительно, что вот уже больше полувека Диснейленд невозможно представить без толп. Родители, дети, взрослые, мечтающие вернуться в детство, бездельники, фетишисты — какую только публику не привлекал главный парк развлечений планеты. Объединяло одно — публика всегда была многочисленной.

Но весной 2020 года все изменилось. Видео, снятое с дрона в марте 2020 года и показанное в эфире компании ABC (также принадлежащей Диснею), демонстрирует, как опустел Диснейленд. Он выглядит так, будто в мире бушует смертельная эпидемия, из-за которой парк закрыли на неопределенный срок! А, точно, так и есть.

Из-за коронавируса Диснейленд полностью опустел и напоминает декорации к фильму-катастрофе, чем парк развлечений. Ни один человек, ни один Микки Маус, ни один завалящий Гуфи не мелькает на видео.