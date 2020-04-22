«Знали, что она больше не вернется к нам»: пятилетняя девочка умерла от редкого осложнения Covid-19

Пятилетняя Скайлар Херберт (Skylar Herbert) была первым ребенком и самым молодым человеком в штате, который скончался от Covid-19.

Девочка находилась в больнице с 29 марта и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в течение двух недель. В воскресенье, 19 апреля, ее родители приняли непростое решение - отключить оборудование.

Как выяснилось, коронавирус привел к развитию менингоэнцефалита –воспаления оболочек и вещества головного мозга.

«Нам нужно было принять чрезвычайно тяжёлое решение и отключить Скайлар от аппарата вентиляции. (...) Врачи сказали, что, возможно, уже наступила смерть мозга. Мы знали, что она больше не вернётся к нам», - сказала мама Скайлар Лавондри Херберт.

Месяц назад Скайлар рассказала родителям о сильной головной боли, которая не проходила после приёма обезболивающих. 23 марта они отправились к врачу, который выписал девочке антибиотики и отправил домой. Антибиотики не помогали, девочка продолжала жаловаться на головную боль и начала панически плакать. В итоге её отвезли в больницу, где сделали тест на коронавирус - он показал положительный результат.

Девочку выписали из больницы, однако спустя время она снова была госпитализирована. Там уже выяснили, что у неё развился менингоэнцефалит. Состояние Скайлар стало резко ухудшаться. И её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.