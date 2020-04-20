Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 апреля

Самым негативным прогноз может стать для мстительных знаков Зодиака, так как звезды в этот период плохо реагируют на негатив и деструктивное поведение.

Овен

Для Овнов наступает период, когда необходимо переосмыслить некоторые жизненные правила. Также полезно будет избавиться от негативных установок, которые мешают добиваться желаемого. Вылечить неуверенность и скептицизм помогут позитивные люди, приятное общение.

В будние дни Овнам не стоит добиваться своего хитростью и обманом. Важно быть честными и открытыми, а также помогать тем, кто нуждается в поддержке. В конце недели можно уделить время увлечениям и хобби, отдохнуть. Хорошо, если отдых будет включать в себя активную созидательную деятельность, уборку в доме, легкие физические упражнения, прогулки, поездки.

Телец

В начале и середине недели ожидается ухудшение зависимостей. Если Тельцы, например, бросили курить, то велик шанс сорваться. Обойти видимые и невидимые препятствия на своем пути этим людям помогут вера в себя и поддержка близких. Также не помешает толика осторожности, так как недоброжелатели могут пойти на шантаж и обман.

Неудачи и неуверенность в себе часто образуют замкнутый круг, но Тельцам удастся разорвать его в начале этой недели. Нужно лишь помнить о том, что наша судьба зависит только от нас. Снять возможные стрессы и тревожность помогут специальные физические упражнения. Ближе к концу этой непростой недели они могут стать еще полезнее.

Близнецы

Вера в себя — лучший способ оставаться на подъеме и преодолевать любые преграды с минимальными потерями. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что 21 и 22 апреля энергетика звезд временно приобретет негативный характер, из-за чего Близнецов могут настичь необычные проблемы на всех жизненных фронтах.

Также во вторник и среду стоит обратить внимание на бытовые проблемы. Желательно не откладывать их решение на потом, так как ближе к концу недели запас сил может иссякнуть. Поднять настроение Близнецам помогут новые знакомства, общение. В решении важных дел можно полагаться на коллективную энергию, а также на личную силу воли.

Рак

Уверенность в себе — важнейшее условие успеха Раков в делах и в любви. Этим людям стоит быть самими собой, и тогда окружающие к ним потянутся. Это станет хорошим началом для новых знакомств, причем как делового, так и любовного характера. В общении важно демонстрировать не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.

Раки — удивительные люди, которым не составляет труда понравиться окружающим, но даже им не стоит расслабляться, потому что в пятницу и субботу звезды войдут в диссонанс с планетами. Эти временные проблемы могут вызвать крушение планов, поэтому 24 и 25 апреля лучше действовать по вдохновению, а также взаимодействовать только с ответственными людьми.

Лев