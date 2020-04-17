ВИДЕО ⟩ Иностранный блогер назвал Эстонию худшей страной для свиданий в Восточной Европе

Тайлер, иностранный блогер, живет в Эстонии уже девять месяцев. В видео, выпущенном в феврале, Тайлер утверждает, что успел пожить в США, Чили и России.

Его эстонские видео включают в себя три сюжета, в которых Тайлер анализирует культуру знакомств и онлайн-знакомств в Эстонии. У его видео кричащие заголовки на английском языке: «Эстония - худшая страна в Восточной Европе для свиданий», «Тиндер не работает в Эстонии» и «Онлайн-знакомства - отстой».

«Я был в России, Венгрии, Польше, Словакии, Эстонии, Латвии, Литве и понял: чем меньше страна в Восточной Европе, тем хуже там все на сегодняшний день», - открыто говорит Тайлер.

По словам молодого человека, есть несколько причин, но основными из них являются малочисленность населения и влияние правительств больших стран. «На более мелкие страны влияют международные правительства, Европейский Союз и страны Запада. Более крупные страны менее подвержены влиянию извне». Как считает Тайлер, на культуру свиданий также сильно влияет численное соотношение мужчин и женщин.

«Сосредоточьтесь на крупных восточноевропейских странах, и вы, скорее всего, найдете свою вторую половинку, - советует богер. - Я жил в Эстонии около девяти месяцев, до этого я жил в России. Две страны очень близки друг к другу, но они во многом и отличаются. Хороший пример - культура свиданий. Если вы в России познакомились с десятью девушками, то у вас есть возможность встречаться как минимум с половиной, особенно если вы иностранец. Познакомьтесь с двадцатью эстонскими девушками и вам повезет, если хоть одна придет на свидание. Это реальность».

Тайлер также отмечает, что в Эстонии, как и на Западе, невозможно найти женщин высшего класса, если вы ищите их через приложения для знакомств, например, через Tinder. По словам Тайлера, Tinder в Эстонии популярен и работает для местных, не не иностранцев. Кроме того, приложение для знакомств не предлагает достаточного разнообразия в Эстонии - виной тому малочисленность населения.

«Тinder в Эстонии - это больше инструмент для привлечения внимания и подтверждения самооценки», - делится своими наблюдениями Тайлер, добавляя, что в этом приложении для знакомств больше мужских аккаунтов, чем женских.

В следующем видео Тайлер подчеркивает, что ему не нравятся такие приложения для знакомств, как Tinder. И хотя в заголовке речь идет об Эстонии, но, посмотрев сюжет целиком, становится понятно, что болегр говорит не конкретно о нашей стране, а высказывает мнение о Tinder вообще.