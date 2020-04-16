Вера Брежнева поделилась откровенным фото из ванной, прикрыв грудь руками

Отметим, что Вера Брежнева сейчас счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Не так давно она рассказывала, что на самоизоляции проводит много времени со своей младшей дочкой Сарой.

А вот старшая дочь Соня, которая обучается в Америке, не успела вернуться к матери до закрытия границ. Сейчас она находится в США и очень скучает по своим родным. Также Брежнева рассказывала, что любимый супруг очень много работает. Он запирается в своей комнате в их доме на верхнем этаже и сочиняет музыку.