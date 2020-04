Вера Брежнева поделилась откровенным фото из ванной, прикрыв грудь руками

Приветствую вас, мои прекрасные ☺️ Мне нравится наблюдать, как вы меняетесь в лучшую сторону.. Внешне и внутренне. Как вы с удовольствием пробуете что-то новое для себя или вспоминаете давно забытое старое. Нравится слышать о ваших новых ощущениях. ⠀ Уверена, вы открыли для себя новые возможности своего тела, своего организма, своей силы воли. А я пока продолжу делиться с вами своим опытом)) и рассказывать о полезных привычках, которые я приобрела, и ещё одна из них: ⠀ Разгрузочные дни. ⠀ Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда - умышленные ( об этом рассказала в предыдущем посте 😉). Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца ( перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите вы🤪🙈?) отвечаю: Крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды. ⠀ Я не делаю полного голодания - я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё - приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник 😉 ⠀ Для каждого человека важна разгрузка организма и у каждого она разная. Сейчас мы дома и я ем больше обычного. Поэтому разгрузочные дни - обязательны. 🙈 делаете ли вы подобные дни легкости и если да, то какие? Если нет - попробовать стоит 😉

