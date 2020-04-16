Вера Брежнева поделилась откровенным фото из ванной, прикрыв грудь руками

Певица Вера Брежнева в Instagram опубликовала крайне откровенную фотографию, которую часть ее подписчиков уже назвали «самым сексуальным снимком» за все время, пишет Телепрограмма.
На фотографии звезда стоит в ванной топлес. Она лишь прикрывает грудь руками.
Приветствую вас, мои прекрасные ☺️ Мне нравится наблюдать, как вы меняетесь в лучшую сторону.. Внешне и внутренне. Как вы с удовольствием пробуете что-то новое для себя или вспоминаете давно забытое старое. Нравится слышать о ваших новых ощущениях. ⠀ Уверена, вы открыли для себя новые возможности своего тела, своего организма, своей силы воли. А я пока продолжу делиться с вами своим опытом)) и рассказывать о полезных привычках, которые я приобрела, и ещё одна из них: ⠀ Разгрузочные дни. ⠀ Как бы я ни старалась правильно питаться, уже говорила, что я живой человек. И иногда бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда - умышленные ( об этом рассказала в предыдущем посте 😉). Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца ( перепелиные, так как на куриные аллергия). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите вы🤪🙈?) отвечаю: Крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты. Это и есть мои разгрузочные дни. В среднем получается 1 разгрузочный день в неделю. В идеале сделать 2 дня в неделю. И без разницы с каким интервалом. Но важно, продолжать пить достаточное количество воды. ⠀ Я не делаю полного голодания - я к нему пока ещё не готова. В разгрузочные дни я ем так же, как обычно, 3 раза в день. Никакого стресса для организма. Очень мягкая разгрузка, но на утро после неё - приятный результат в виде легкости. В эти дни тренировки в обычном режиме. Ничего не меняется. Просто облегченное питание. Такой день у меня был в понедельник 😉 ⠀ Для каждого человека важна разгрузка организма и у каждого она разная. Сейчас мы дома и я ем больше обычного. Поэтому разгрузочные дни - обязательны. 🙈 делаете ли вы подобные дни легкости и если да, то какие? Если нет - попробовать стоит 😉
Поклонники буквально усыпали звезду комплиментами: «С ума сойти от такого фото», «Фигура хорошая», «Самое откровенное фото Веры», «Чуть телефон из рук не выпал, думала аккаунт взломали», «Ну очень красивое тело», «Красота какая», «Вера, вы прекрасны!»
Отметим, что Вера Брежнева сейчас счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Не так давно она рассказывала, что на самоизоляции проводит много времени со своей младшей дочкой Сарой.
А вот старшая дочь Соня, которая обучается в Америке, не успела вернуться к матери до закрытия границ. Сейчас она находится в США и очень скучает по своим родным. Также Брежнева рассказывала, что любимый супруг очень много работает. Он запирается в своей комнате в их доме на верхнем этаже и сочиняет музыку.