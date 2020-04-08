Таллиннский романтик и певец Сергей Сумин на самоизоляции готовит для поклонников классный сюрприз

«Почему время пишем примерно? Да потому, что это первый подобный крутой и совершенно бесплатный концерт для моих друзей, родственников, поклонников, которых много и в Эстонии, и в России, да и в других странах, где любят и слушают душевную русскую музыку. Мы постараемся сделать для всех этот вечер незабываемым. Надеемся, что техника не подведет и начнем в 18:00 без задержек! Очень жду этого вечера, готовлю для поклонников сразу несколько сюрпризов! Хочется разыграть несколько компакт-дисков с новым альбомом, где есть песни, которые еще никто никогда не слышал! Да-да», - сказал Сергей Сумин.