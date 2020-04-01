Как не спиться во время самоизоляции: советы врача

Алкоголизм — еще один риск пандемии Covid-19. Люди сидят по домам, жизнь кардинально изменилась, когда все это кончится — неизвестно. Неудивительно, что в такой стрессовой ситуации можно начать выпивать практически каждый вечер.
лкоголизм — еще один риск пандемии Covid-19. Люди сидят по домам, жизнь кардинально изменилась, когда все это кончится — неизвестно. Неудивительно, что в такой стрессовой ситуации можно начать выпивать практически каждый вечер.
Издание Metro попросило доктора и медицинского консультанта Арагону Джузеппе дать несколько рекомендаций, как не спиться во время карантина или самоизоляции. Вот главные советы:
- Самый очевидный способ не пить — избавиться от всего алкоголя в доме, если он у вас есть. И не покупать, если его и так нет.
- Сосредоточтесь на сегодняшнем дне. Если решите разом вычеркнуть алкоголь из своей жизни, то, скорее всего, сорветесь. Попробуйте строить планы на день, и если там есть пункт «не пить», значит не пейте. А о том, что будете делать завтра — подумайте завтра.
- Вместо туалетной бумаги закупитесь любимым чаем, кофе, газировкой или безалкогольными аналогами спиртных напитков. Очень важно иметь под рукой альтернативу.
- В обычной жизни мнение окружающих - один из самых мощных стимулов не напиваться до потери пульса. Но в самоизоляции давление общества ослаблено, так что придется воспроизводить его искусственно. Вам было бы стыдно каждый день приходить в офис с перегаром? Или вам бы не хотелось расстраивать маму своим видом с похмелья? Вспоминайте об этом почаще.
- Видеовстречи с друзьями могут сыграть с вами плохую шутку. Да, это самый очевидный способ занять вечер и не одичать на карантине, но часто такие созвоны сопровождаются алкоголем, как-будто бы вы сидите в баре. Проанализируйте, не слишком ли часто вы стали собираться компанией. Возможно, вам всем нужно устроить чайную, а не пивную конференцию.
- Займитесь спортом вместо выпивки — это банальный, но самый действенный способ сохранить свое физическое здоровье.
- Помните, что алкоголь, наложенный на тревожность и замкнутое пространство — верный путь к психическим расстройствам. Может казаться, что спиртное снимает стресс, но это иллюзия. Если вам тяжело справиться со всем этим, лучше обратитесь в службы поддержки и поговорите с психологом.