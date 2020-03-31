НА КАРАНТИНЕ В БИКИНИ ⟩ Самая красивая женщина в мире придумала, как заставить фанатов сидеть дома

Я и моё буррито призываем вас оставаться дома! Не только ради себя, но буквально ради всего мира и всех, кого вы любите. Не будьте эгоистами! Медитируйте! Проводите время с вашей собакой/кошкой/рыбкой! Научитесь вязать! Напишите стихотворение маме! Заведите себе TikTok! И мойте эти чёртовы руки! Я люблю вас и думаю о вас!