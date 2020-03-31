Вт, 31.03.2020
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НА КАРАНТИНЕ В БИКИНИ ⟩ Самая красивая женщина в мире придумала, как заставить фанатов сидеть дома

Model Bella Hadid

ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS

23-летняя Белла Хадид показала, как она проводит время в самоизоляции, пишет Лайф.

Судя по последним постам в Instagram, модели не приходится скучать, сообщает Daily Mail. Девушка решила воспользоваться свободным временем, чтобы поработать над загаром, а заодно лишний раз напомнить поклонникам, как выглядит ее тело в бикини.

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У Хадид 29,4 миллиона подписчиков. Снимок в бикини лайкнули более миллиона человек. В дополнение к нему модель выложила ещё одно горячее селфи в сториз. Самые неравнодушные не удержались и оставили к импровизированной фотосессии в купальнике эмоциональные комментарии. 

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Впрочем, некоторые пользователи нашли поведение девушки не соответствующим ситуации, обвинив её в равнодушии к тем, кто уже заразился коронавирусом.

ебе, должно быть, приятно, что ты имеешь возможность валяться на острове, в то время как все остальные болеют,

- пишет Josephsoddities. 

Ранее модель обратилась к своим подписчикам с призывом оставаться дома в период пандемии. Чтобы привлечь внимание к своему посту, Хадид сфотографировалась топлес, прикрыв грудь недоеденным буррито.

Я и моё буррито призываем вас оставаться дома! Не только ради себя, но буквально ради всего мира и всех, кого вы любите. Не будьте эгоистами! Медитируйте! Проводите время с вашей собакой/кошкой/рыбкой! Научитесь вязать! Напишите стихотворение маме! Заведите себе TikTok! И мойте эти чёртовы руки! Я люблю вас и думаю о вас!

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