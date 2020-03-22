Определен срок отказа от секса для самоизолированных из-за коронавируса пар

Следует избегать любых интимных отношений с самоизолированным партнером в течение семи дней, если у него наблюдаются такие симптомы, как кашель, предупредил медик.

В особой зоне риска пары, которые не живут вместе, и те, кто принадлежит к категории людей, уязвимых к вирусным заболеваниям; им особенно рекомендуется воздержаться от секса.

Пары, проживающие вместе, также не должны вступать в интимные отношения, если у одного из партнеров есть симптомы коронавирусной инфекции, предупредил Хантер. Профессор также попросил беременных воздержаться от секса с партнером на самоизоляции.

По словам Хантера, во время пандемии следует отказаться от беспорядочной интимной жизни.

Профессор напомнил о необходимости регулярно мыть руки и не прикасаться к своему лицу или к лицу партнера немытыми руками.