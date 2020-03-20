«Улетим на выходные мы в Италию»: Потап выпустил позитивную песню «Карантин»

Украинский певец и продюсер Потап выпустил песню под названием "Карантин". Творческие люди во всем мире по-особенному реагируют на период карантина и присоединяются к акции Together, at Home ("Дома вместе"), которая направлена на сбор средств против пандемии коронавируса, пишет Сегодня.
Потап решил добавить позитивной эссенции в общество, окутанное стрессом и паникой, и выпустил свой музыкальный вариант "Все будет хорошо" – песню "Карантин".
Мы, творческие люди, очень тонко чувствуем ситуацию – и лично я говорю о будущем, в котором мы будем вспоминать все происходящее, как страшный сон,
– говорит Потап.