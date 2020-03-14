Пухляша из клипа Little Big, покорившего пользователей соцсетей, могут не взять на «Евровидение»

Пухляша в синем костюме, который покорил сердца фанатов своим танцем под песню Uno, зовут Дмитрий Красилов. Он сумел внести в клип группы Little Big настоящую изюминку. Большинство "респектов" в комментариях на YouTube адресовано именно ему. Вот только, как выяснил телеканал "360", его поездка на Евровидение до сих пор под вопросом.

— Мне самому, если честно, интересно. Я сам сижу в таком же ожидании, — признался сам Красилов.

Он добавил, что в соответствии с определёнными договорённостями не может рассказать никаких подробностей о своём сотрудничестве с группой, да и вообще всё, что связано с их выступлением в Нидерландах, покрыто ореолом тайны.