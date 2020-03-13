Пять знаков Зодиака, которые могут сглазить даже родных

Дева

Принято считать, что Дева — один из самых целомудренных знаков Зодиака. Тем не менее часто представители знака не способны держать язык за зубами. В какой бы ситуации им ни пришлось оказаться, они не откажутся от того, чтобы высказать свое мнение. И неважно, интересовался ли кто-либо их мыслями. Девы не всегда могут понять, что можно говорить, а что просто недопустимо. Их неаккуратность в общении может привести к печальным последствиям, ведь любое слово, произнесенное вслух, несет в себе силу, которая способна стать разрушительной.

Козерог

Козероги редко верят в мистику и обычно не интересуются эзотерикой. Тем не менее люди, родившиеся под этим знаком, обладают достаточно сильной энергетикой, и они могут влиять на людей (в том числе и негативно). Представители знака легко обсуждают самые сокровенные секреты и проблемы других. Они могут сглазить кого-то чисто случайно, ведь своими неосторожными разговорами провоцируют вселенскую энергию.

Близнецы

Близнецы ведут активную жизнь. Общественная деятельность, коммуникации с окружающими — главные составляющие их жизни. В основном Близнецы аккуратны в собственных высказываниях, они стараются ограничить себя от любого негатива. Но эта способность не уберегает их от жизненных ситуаций, в которых они бессильны. И когда такое происходит, они начинают искать виноватых, копаться в чужой судьбе и искать минусы где угодно, только не в себе. В эти моменты представители знака могут сглазить кого угодно.

Скорпион

Из всего списка знаков Зодиака Скорпионы — лучшие манипуляторы. Такие люди наделены уникальной способностью: они избегают негативных установок от окружающих, но зато с удовольствием срывают злость на близких. Когда сам представитель знака переживает трудности, лучше не попадаться ему под руку. Скорпионы хитры, злопамятны, прогрессивны, при этом редко справедливы. За любой промах в общении будут мстить сполна, поэтому в разговорах со Скорпионом необходимо быть предельно аккуратной.

Телец