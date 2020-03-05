ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как снимались финальные сцены эстонского фильма «O2» в ресторане Gloria

5 марта в самом гламурном и атмосферном ресторане Таллинна Gloria прошли съемки одной из главных сцен отечественного фильма про шпионов «O2», сообщает Elu24.
Фильм уводит зрителя в 30-е годы прошлого века, время опасное, но, как и все эпохи, наполненное человеческими переживаниями и страстями.
«О2» – это было название второго отдела военной разведки в те годы, работники которого и стали главными действующими лицами. Сценарий основан на реальных событиях, происходивших буквально за несколько дней до начала Второй мировой войны – в конце августа 1939 года.
Имен исторических персонажей в фильме нарочно избегают, а перед зрителями предстает полный тайн, хитросплетений и закулисных игр мир офицеров разведки.
Съемочная группа представляет собой международную команду: кроме эстонских Nafta Films и Taska Film, это одна из ведущих финских производственных компаний Solar Films, латвийская Film Angels и литовская InScript. Съемки, помимо Таллинна, Нарвы и Тарту, проходили в Хельсинки, Вильнюсе и многих других местах. Бюджет картины составляет 2,2 миллиона евро и 43 съемочных дня.