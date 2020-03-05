ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как снимались финальные сцены эстонского фильма «O2» в ресторане Gloria

Фильм уводит зрителя в 30-е годы прошлого века, время опасное, но, как и все эпохи, наполненное человеческими переживаниями и страстями.

«О2» – это было название второго отдела военной разведки в те годы, работники которого и стали главными действующими лицами. Сценарий основан на реальных событиях, происходивших буквально за несколько дней до начала Второй мировой войны – в конце августа 1939 года.

Имен исторических персонажей в фильме нарочно избегают, а перед зрителями предстает полный тайн, хитросплетений и закулисных игр мир офицеров разведки.